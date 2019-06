Napoli, ritorno di fiamma per Duvan Zapata. E la Dea apre alla cessione

Ritorno del fiamma del Napoli per Duvan Zapata. Gli azzurri sono pronti a riportare in Campania il bomber colombiano classe 1991, per il quale la 'Dea' chiede però un prezzo stellare dopo i 28 gol della passata stagione.

Apertura nerazzurra - Con l'acquisto di Luis Muriel - riporta Il Mattino - non è detto che Duvan resti per forza all'Atalanta. Una situazione che il Napoli monitora con grande attenzione, determinato a tornare alla carica una volta che avrà ceduto gli esuberi. Zapata è infatti il prototipo di attaccante che ha chiesto Ancelotti e per questo la dirigenza partenopea ne ha già parlato a lungo col presidente Percassi, ottenendo un'apertura importante.