Napoli, rivoluzione terzini: Mendes offre Ghoulam al PSG. Sarri su Hysaj

Scatta oggi la terza giornata della fase a gironi di Russia 2018, TMW analizzerà la situazione girone per girone. GRUPPO F - La classifica - Messico 6; Germania 3; Svezia 3; Corea del Sud 0. Ultimo turno Messico-Svezia Corea del Sud-Germania La situazione - Tutte ancora...

Barcellona, Sport: "Battaglia per Thiago"

PSG, Duello stellare per Mbappe: ci sono City, United e Real

Real Madrid, Kovacic vuole partire: ha mercato in Premier

Man United, Pogba: "Mourinho? Tutto ok, io rispondo sul campo"

Everton, Wilshere grande obiettivo per il centrocampo

PSG, Meunier in uscita: ci sono Siviglia e Valencia

Barcellona, Yerry Mina potrebbe andare via: no al prestito

Chelsea, via Morata: si punta allo scambio con Pulisic del BVB

Valencia, Maksimovic in vendita: costa 7 mln, tanti club su di lui

Middlesbrough, è fatta per McNair: domani le visite, costerà 5 mln

Mainz, il contratto di Nigel de Jong non sarà rinnovato

Barcellona, approccio con il PSV per la stellina messicana Lozano

Lipsia, capitan Kaiser firma con il Brondby a costo zero

C'è la coda per Wilshere: adesso si è inserito pure il Wolverhampton

Neftchi, due rinforzi per Bordin: presi Dabo e Paracki

Manchester osserva Mbappe: le offerte di United e City per il francese

Bayern Monaco, per Boateng pronti 60 milioni dal PSG. Si allontana la A

Novità sul mercato del Napoli, raccontate oggi da Tuttosport. Jorge Mendes avrebbe offerto Faouzi Ghoulam al Paris Saint-Germain: clausola rescissoria da 35 milioni di euro, in caso di addio servirà un giocatore nel ruolo. Le opzioni restano il parigino Thomas Meunier, interprete però sulla destra che potrebbe andare al Chelsea da Maurizio Sarri ai 50 milioni della clausola, e Sime Vrsaljko che l'Atletico Madrid valuta 25 circa.

