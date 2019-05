© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli è sulle tracce di Rodrigo, attaccante classe '91 del Valencia. Tuttavia La Gazzetta dello Sport specifica che il club azzurro non sembra intenzionato ad accontentare le pretese dei taronges - che chiedono 70 milioni di euro - per un elemento offensivo che garantisce le stesse reti di Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José Maria Callelon. Sarebbe diverso, invece, se Ancelotti lo volesse per potenziare la fascia sinistra semmai saltasse l'affare col PSV Eindhoven per Lozano.

Rodrigo e il feeling col gol. Nella stagione appena conclusa il calciatore brasiliano ma naturalizzato spagnolo, in 48 presenze complessive, ha realizzato 14 reti delle quali appena 8 in Liga. Il massimo dei gol segnati nella sua carriera risale alla stagione 17-18, con 16 reti all’attivo.