Napoli, Rodrigo l'alternativa a Icardi. Ma servono più di 60 milioni

© foto di J.M.Colomo

Non solo Mauro Icardi, il Napoli vuole regalarsi a prescindere un grande attaccante. A confermarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale gli azzurri avrebbero per questo già individuato un piano B qualora l'assalto all'ex capitano dell'Inter non dovesse portare i risultati sperati. L'obiettivo, anche quest'estate, è quel Rodrigo del Valencia che tanto piace a De Laurentiis e Ancelotti. Lo spagnolo viene però valutato dai pipistrelli oltre 60 milioni di euro, proprio come 'Maurito'.