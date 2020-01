© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ricardo Rodriguez si allontana dal Napoli: in questo momento le parti sono più distanti, dopo essersi avvicinate moltissimo ieri. Il Milan, in particolare, non vorrebbe concedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e in questo momento la possibilità che lo svizzero diventi un rinforzo per Gattuso sono in diminuzione, rivela Sky.