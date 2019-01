Napoli, Rog ad un passo dal Siviglia: intesa sulla formula

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marko Rog lascerà quasi certamente il Napoli in questa sessione di mercato. Stando a quanto riferito da Radio Marca, infatti, il lavoro di Fali Ramadani sta cominciando a dare i suoi frutti, tanto che il noto agente è riuscito a far cedere Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda cifre e soprattutto formula. In Spagna danno l'affare per fatto, in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. Le parti sarebbero vicinissime, il club partenopeo ha abbassato le pretese e subirà il diritto di acquisto del Siviglia al 100%: il futuro del croato, dunque, sarà soprattutto nelle mani degli andalusi.