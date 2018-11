Napoli, Rog al 45': "Bene i gol, ma dobbiamo far meglio in difesa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'intervallo il Napoli è in vantaggio per 2-0 sull'Empoli in questo 'Friday Night' di Serie A. Marko Rog, al duplice fischio, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Ancelotti a noi centrocampisti chiede di chiudere i passaggi in mezzo perché hanno dei giocatoir in più. Abbiamo fatto due gol, ma dobbiamo giocare meglio in fase difensiva. PSG? Noi guardiamo sempre partita dopo partita. Oggi abbiamo la testa sull'Empoli, una squadra che palleggia bene".