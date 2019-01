Napoli, Rog in uscita: in pole Fiorentina e Genoa

Marko Rog resta sulla lista dei cedibili in casa Napoli. Il Mattino fa sapere che Carlo Ancelotti ha dato il semaforo verde alla cessione del centrocampista croato, che ha bisogno di giocare con maggiore continuità. Fiorentina e Genoa sono in pole rispetto a tutte le altre squadre interessate, con la Serie A opzione preferita da club azzurro e calciatore. La cessione di Rog, però, spinge Amadou Diawara alla permanenza in azzurro. Il Napoli, infatti, ha intenzione di salutare soltanto uno dei due centrocampisti in questione.