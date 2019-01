Napoli, Rog verso l'addio: gli azzurri abbassano la clausola d'acquisto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ad ABC Siviglia del futuro di Marko Rog nella giornata di ieri, spiegando che ci sarebbe stato un summit con la dirigenza sul futuro del ragazzo. L'agente di Rog, Fali Ramadani, è in arrivo in Italia proprio per discutere della trattativa. Gli azzurri hanno ridotto la clausola per il diritto d'acquisto da 30 a 20 milioni.