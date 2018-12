Napoli, Rog via per giocare: in settimana incontro col Parma

Fonte: firenzeviola.it

Nonostante il tecnico Carlo Ancelotti creda fortemente in lui, il centrocampista croato Marko Rog potrebbe lasciare il Napoli nella sessione di gennaio, in ottica di andare a giocare altrove per accumulare minutaggio e mantenere il valore. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, in settimana ci sarà un incontro tra la dirigenza dei campani e quella del Parma, una delle squadre interessate al ragazzo. Tra le quali c'è anche la Fiorentina, che osserva sullo sfondo.