Napoli-Roma, i convocati di Fonseca: Mancini e Ibanez recuperati, out Smalling

Domani la Roma farà visita al Napoli nel posticipo domenicale della nona giornata di Serie A. Oggi Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il big match di domani, in cui non figura Smalling. Recuperati, invece, Ibanez e Mancini. Presenti anche alcuni giovani come Feratovic e Providence. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.