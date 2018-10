Napoli-Roma, intrecci tra i pali: ADL ci provò per Alisson. Fu offerto Olsen

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate il Napoli s'è ritrovato a fronteggiare il problema portiere dopo l'addio di Pepe Reina. Prima di acquistare Meret, Aurelio De Laurentiis ci ha provato con la Roma per Alisson, accasatosi poi al Liverpool per una cifra record di 62 milioni di euro. E, sempre per gli intrecci coi giallorossi, al patron azzurro fu offerto anche Robin Olsen prima di approdare alla Roma. Alla fine, dopo Meret, è stato preso Ospina. E adesso proprio Olsen e Ospina saranno due fattori determinanti per Napoli-Roma in programma domani sera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.