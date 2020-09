Napoli, Roma, Juve: il punto sull'intrigo Dzeko-Milik. Oggi può essere il giorno decisivo

Tutti in attesa di Arek Milik. Ma la resistenza del polacco non dovrebbe durare ancora a lungo. Per il Napoli, di fatto, è già un capitolo chiuso: il centravanti polacco è fuori dal progetto di Gattuso, gli azzurri lo considerano un giocatore in uscita a tutti gli effetti. Per la Roma e la Juventus, però, il suo sì è ancora determinante.

Giornate di incontri. Ieri il suo agente, Pavel Paska, è arrivato in Italia. I due si sono incontrati a Napoli, dopo che in mattinata l'ariete polacco non si è allenato col gruppo a Castelvolturno, svuotando anche l'armadietto. Oggi, un nuovo faccia a faccia decisivo: l'agente di Milik incontrerà infatti la Roma, che mette sul piatto un contratto da 5 milioni a stagione tra parte fissa e bonus. Probabile la fumata bianca, perché la Juventus, che è stata a lungo nella testa del giocatore, ha fatto capire di non essere più interessata. E la Roma, con la cessione di Under a portare liquidità, non dovrebbe avere problemi a formulare l'offerta giusta per convincere il Napoli.

Per Pirlo c'è Dzeko. Alla finestra, il centravanti bosniaco della Roma. Potrebbe giocare l'ultima in giallorosso con il Verona, ma il suo futuro è a tinte bianconere. Nessuna rottura con la società capitolina, semplicemente la voglia di mettersi in gioco in Champions League, al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala. Per Dzeko, è tutto molto più semplice: ha l'accordo con la Vecchia Signora, da definire alcuni dettagli (non solo secondari) come la durata, ma la volontà c'è e, se Milik non si metterà di mezzo, ci saranno anche le firme.

E De Sciglio? È nata nell'ambito degli affari tra Juve e Roma, ma anche come trattativa slegata, da tutti i punti di vista. E come tale vive una fase di stallo. Il no, per ora, di Karsdorp alla destinazione Genoa ha frenato l'approdo del laterale italiano nell'Urbe. Bianconeri e giallorossi, comunque, torneranno a parlare, anche di Dzeko. Sono trattative slegate, ma l'occasione sarà propizia per riaprire anche questo discorso.