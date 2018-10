Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Santon titolare, Mertens in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlo Ancelotti cambia ancora e per l'importantissima sfida contro la Roma sceglie un 4-4-2 camaleontico, con Fabian Ruiz a centrocampo e Milik al fianco dell'insostituibile Insigne in avanti. Con il polacco, rispetto a Parigi, torna anche Hysaj sulla corsia destra difensiva. Nessuna sorpresa, invece, nell'11 di Di Francesco: Santon gioca a destra al posto di un Florenzi non al meglio, mentre in avanti scelte obbligate, con Under, Lorenzo Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko.

Ecco gli schieramenti ufficiali:

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Milik.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, J. Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini Lo., El Shaarawy; Dzeko.