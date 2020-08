Napoli, Rrahmani: "Azzurri prima scelta, mi cercavano già dopo i primi mesi a Verona"

vedi letture

Amir Rrahmani, oggi presentato come nuovo acquisto in casa Napoli, ha parlato così del suo arrivo in azzurro: "Dopo qualche mese dello scorso campionato il Napoli aveva già palesato il suo interesse, ci sono stati dei contatti con il mio agente e Napoli è stata la mia prima scelta. Da quel momento non ho pensato a niente altro, sono stato sicuro di venire qui".