Napoli, Rrahmani valuta l'attacco: "Qui sono tutti forti. E Osimhen vuole fare sempre gol"

Acquistato a gennaio, ma lasciato il prestito all’Hellas, Amir Rrahmani è pronto a vivere la sua prima stagione in maglia Napoli. Dopo aver effettuato il ritiro a Castel di Sangro agli ordini di Rino Gattuso, il difensore traccia un primo bilancio della nuova avventura partenopea ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche su alcuni singoli: "Com'è marcare Osimhen in allenamento? È molto veloce, vuole fare sempre gol. Bisogna stare sempre attento con lui, ma i nostri attaccanti sono tutti forti. Allenarsi con gente come Manolas e Koulibaly è importante? Sì, ti aiutano sempre a crescere ed a vedere gli errori che si commettono. Tutti sono bravi ragazzi in questa squadra".

