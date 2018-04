Napoli, Rui Patricio per sostituire Reina: costa 16 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli punta Rui Patricio per la sostituzione di Pepe Reina. Secondo quanto riportato da Il Mattino l'estremo difensore portoghese è il favorito numero uno in vista della prossima estate e nei prossimi giorni ci sarà un incontro con gli agenti del giocatore per trovare un accordo fino al 30 giugno 2022. Lo Sporting Lisbona lo valuta 16 milioni di euro e dopo aver incassato il sì del calciatore Giuntoli e De Laurentiis proveranno a strapparlo ai portoghesi.