Napoli, Ruiz: "Già vinto col Liverpool, perché non potremmo ripeterci?"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista azzurro Fabian Ruiz è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss al termine del match vinto contro la Stella Rossa: "È stata una bella partita, abbiamo vinto, il mister a fine gara ci ha fatto i complimenti perché la Stella Rossa è una grande squadra e lo ha dimostrato. Sappiamo che sarà difficile ad Anfield, però siamo una squadra forte, abbiamo vinto 1 a 0 al San Paolo contro di loro, perché non possiamo vincere anche lì? Avevamo tanta rabbia dopo il Chievo, sapevamo che oggi poteva arrivare la qualificazione, purtroppo non è arrivata, manca un’altra partita, ma si può fare. Ora testa al campionato, l’Atalanta è una grande squadra, dobbiamo partire forti come oggi, per vincere e prendere 3 punti importanti per cercare di restare vicini alla Juve".