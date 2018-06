Napoli, Ruiz più vicino: De Laurentiis disposto a pagare la clausola

Gol e prestazioni importanti. Testa alla Serie A. Nino La Gumina s’è preso il Palermo sulle spalle e oggi è l’attaccante di punta della squadra rosanero e del campionato di Serie B. “Il percorso di crescita di Nino è stato importante: è un chiaro esempio anche per i più piccoli, con...

Frosinone, Ciociaria Oggi: "Non ci resta che vincere"

Brescia, Milinkovic-Savic per la porta. Occhi su Tremolada

Frosinone, i guai non finiscono mai. Paganini in forte dubbio

Palermo, Jajalo: "Superiori al Frosinone per tutta la gara"

Spezia, tutto su Zanetti per la panchina. Si tratta col SudTirol

Avellino, in arrivo Melegoni dall'Atalanta

Padova scatenato. A lavoro per Capelli, Emmanuello e Pontisso

Brescia, ag. Tonali: "A lavoro per rinnovo e adeguamento dell'ingaggio"

Un Grifo in cerca di artigli. Tre nomi per l'attacco del Perugia

Bari, per la panchina spunta l'ex Genoa Juric

Serie C, Massimi sarà l'arbitro della finale Robur-Cosenza

Hellas, via alle cessioni: Souprayen fra Dijon e Angers

Carpi, idea Cannella per il dopo Scala

Brescia, ritorno di fiamma per Antonsson

Bari, ag. Raicevic: "Tornerà in Puglia e poi valuteremo il da farsi"

Novara, Viali: "Tappa importante per me. C'è entusiasmo e voglia di fare"

Ascoli, Bellini trova l'accordo con Bricofer per la cessione del club

Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport , Fabian Ruiz si avvicina al Napoli. Gli azzurri nei prossimi giorni proveranno ancora a trattare sul prezzo, ma nel caso in cui non dovesse arrivare l'accordo, allora De Laurentiis sarebbe disposto a versare i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente sul contratto con il Real Betis.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy