Napoli, rumors su Diego Costa. Cerezo: "Resta all'Atl.Madrid"

Nelle ultime ore è emersa la voce circa un interessamento del Napoli per Diego Costa, attaccante dell’Atletico Madrid, per il quale addirittura ci sarebbe una trattativa in stato avanzato. Smentisce e chiude le porte però Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros, che ha risposto ai colleghi di Radio Kiss Kiss Napoli: “Diego Costa? Non so se interessa al Napoli, però so che resterà con noi”.