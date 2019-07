© foto di J.M.Colomo

Inizierà sabato il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, in provincia di Trento, mentre Il Roma evidenzia il sogno di Aurelio De Laurentiis legato a James Rodriguez. Il presidente vuole portare il colombiano in Trentino prima della fine del ritiro estivo, in una data antecedente a quella della presentazione della squadra in piazza (fissata per il 25 di luglio).

James in arrivo il 21 o il 22. De Laurentiis vuole che il nuovo e atteso acquisto si faccia vedere in ritiro con Ancelotti e i compagni, e poi in città quando la carovana farà ritorno in Campania. Potrebbe esserci un’amichevole al San Paolo, ma non è stata ancora ufficializzata: quella l’occasione per vedere James Rodriguez al San Paolo per la prima volta. Bisognerà, intanto, trovare la quadra con il Real Madrid per mettere le mani sul cartellino del ragazzo.