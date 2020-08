Napoli, salgono le quotazioni di Brekalo per la fascia. Svolta Under con Maksimovic

L'idea di Gattuso è quella di avere maggiori soluzioni sulle due fasce - sottolinea La Gazzetta dello Sport - dove il suo gioco porta a spingere con notevole forza. In pratica, è in corso un vero e proprio casting. Al vaglio dei due ci sono due situazioni datate, che vanno avanti da un mese o poco più. A Gattuso piace Cengiz Under, 23 anni, che la Roma è disposta a cedere, ma l’intoppo sta nella valutazione: 30 milioni a fronte di un’offerta di 20 poi elevata a 25 mediante alcuni bonus. La discussione ha avuto una piccola frenata, adesso però potrebbe decollare in caso di scambio tra il turco e Maksimovic, più conguaglio di una decina di milioni a favore della Roma, con valutazione da studiare in vista delle convenienze di entrambi i club.

L'altro nome - Ma il Napoli segue anche Josip Brekalo, 22 anni, esterno offensivo del Wolfsburg e della nazionale croata. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni, ed è legato al club tedesco da un contratto con scadenza 2023. Brekalo è un’opportunità che Giuntoli vuole tenere in piedi, mentre il Sassuolo non vuole fare sconti per Boga, per cui il club emiliano ha chiesto 40 milioni.