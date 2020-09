Napoli, salta l'ultimo test a Lisbona: Gattuso verso Parma dopo un pre-campionato difficile

E' saltato il quarto ed ultimo test del pre-campionato del Napoli. Solo una volta arrivati a Lisbona per l'amichevole contro lo Sporting, l'unica prevista contro una formazione di prima divisione prima dell'esordio in campionato, il gruppo azzurro ha dovuto fare i conti con la positività di tre giocatori di casa. Lo Sporting ha provato fino all'ultimo a far disputare l'incontro, trovando da subito l'opposizione dei partenopei, contrari a qualsiasi tipo di rischio, prima dello stop delle autorità locali che hanno valutato dei rischi concreti nella situazione. Non la situazione ottimale per Rino Gattuso, che ha dovuto rinunciare all'unica uscita contro una formazione più o meno di pari livello, prima dell'esordio di Parma, dopo già un ritiro estivo reso complesso dai 13 nazionali in giro per l'Europa ed un gruppo imbottito di Primavera e giocatori solo in attesa di essere piazzati sul mercato.

Gattuso è riuscito ad ottenere soltanto un allenamento nel tardo pomeriggio allo stadio José Alvalade, dove ha provato ad alzare l'intensità con una sfida in famiglia che potrebbe essere ripetuta anche oggi o domani. Non proprio la stessa cosa, naturalmente. La nota positiva è rappresentata dal recupero di Elmas, convocato e rientrato pienamente in gruppo, in un reparto che al momento ha già fuori Lobotka, non convocato per un affaticamento. E' out anche Mario Rui per un trauma contusivo, mentre gli acciaccati Ounas, Younes, Llorente non rientrano in realtà nei piani e sono in attesa di una sistemazione, così come lo è da tempo Arek Milik. La settimana che inizia oggi oggi, in effetti, oltre a portare all'esordio di Parma dovrebbe sfoltire la rosa extra-large di Gattuso e evitargli problemi di gestione con chi da tempo ha la valigia pronta.