Napoli, salvato il soldato Allan. Cessione per Rog inevitabile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poteva arrivare Fornals, ma solo con l'addio di Allan. Poi De Laurentiis, di viaggio a Parigi, ha deciso di dire di no alla mega offerta del Paris Saint Germain da 90 milioni di euro più bonus - per arrivare a 100 - chiedendone 120, così i transalpini hanno deciso di investirne "solamente" la metà per arrivare a Paredes dello Zenit San Pietroburgo. Difficile capire come sia lo stato d'animo del brasiliano, che ora guadagna 2 milioni di euro a stagione - avrebbe triplicato gli emolumenti - e che probabilmente busserà a denari. Con la sua permanenza era inevitabile la cessione di Marko Rog: prestito secco, di modo che non ci possano essere sconti sull'eventuale riscatto. La cifra giusta, così, sarà quella eventualmente offerta (si era parlato di 35-40 milioni).

ACQUISTI: -

CESSIONI: Vinicius, Ciciretti, Rog.

Formazione (4-4-2)

Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Hamsik, Allan, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens.