Napoli-Samp, i voti ai tecnici: Di Francesco vede la luce nonostante il 2-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' finito 2-0 il secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Una doppietta di Dries Mertens ha permesso al Napoli di tornare al successo contro la Samp, che ha incassato la terza sconfitta in altrettante gare di campionato. Di seguito i voti ai due allenatori.

Carlo Ancelotti (Napoli) 6.5 - Ha sorpreso nel suo undici iniziale, con Maksimovic, Elmas e soprattutto Lozano dal primo minuto. Un 4-4-2 ordinato che ha permesso al Napoli, chiaramente non al 100% della condizione in molti dei suoi elementi decisivi, di sbandare meno rispetto alle prime due uscite. Ha inciso nella partita con i cambi: Llorente una manciata di minuti dopo il suo ingresso ha fornito a Mertens l'assist per il definitivo 2-0, Insigne ha permesso al Napoli di attaccare fino alla fine.

Eusebio Di Francesco (Sampdoria) 6.5 - Una svolta copernicana per un allenatore che ha sempre fatto de 4-3-3 il suo credo. Ha capito che non ci sono gli uomini adatti per il suo modulo e ha agito di conseguenza: Caprari trequartista e difesa a tre, che in fase di non possesso era sempre a cinque. Rispetto alle prime due disastrose uscite s'è vista una Sampdoria più attenta e compatta: non era il San Paolo il campo giusto per invertire il trend negativo in termini di risultati. Può esserlo, invece, per inaugurare un nuovo assetto tattico