Napoli-Sampdoria, le formazioni: c'è Hamsik, out Gabbiadini. Defrel dal 1'

Carlo Ancelotti ha diramato la formazione del Napoli in vista della gara contro la Sampdoria con fischio d'inizio alle ore 18.00. C'è da registrare il ritorno in campo in casa azzurra del capitano Marek Hamsik al fianco di Allan con Callejon e Zielinski ad agire come esterni di centrocampo. Solo panchina per Mertens, in attacco c'è Insigne al fianco di Milik. In difesa non ce la fa Raul Albiol: c'è Maksimovic al fianco di Koulibaly. In casa Sampdoria, Defrel preferito a Gabbiadini al fianco di Quagliarella.

Napoli (4-4-2) - Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Sampdoria (4-3-1-2) - Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.