Napoli-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Gattuso con l'attacco titolare tranne Lozano. C'è Verre

Alle ore 15, allo stadio Diego Armando Maradona, scenderanno in campo Napoli e Sampdoria. Gattuso non sottovaluta l'impegno, e davanti cambia poco e nulla: c'è solo Politano al posto di Lozano, per il resto lo schieramento titolare, al netto dell'infortunio di Osimhen. Torna Ghoulam nella linea a quattro, a sinistra, e in porta si rivede Meret. Ranieri deve rinunciare a Tonelli e Gabbiadini dal 1', dato che entrambi non sono al meglio: in difesa Colley con Yoshida, in mezzo Ekdal e non Silva. Verre dietro l'unica punta Quagliarella.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella.

Allenatore: Claudio Ranieri.