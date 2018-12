© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli torna in campo dopo giorni di enormi polemiche. La squadra di Carlo Ancelotti dovrà provare a mettere da parte quanto accaduto a Milano, almeno dal momento del fischio d'inizio, considerando che la squadra dimostrerà vicinanza a Koulibaly all'ingresso in campo, probabilmente unendosi al pubblico - previsti 50mila spettatori - nell'indossare una maschera col volto del difensore azzurro. Da un lato #SiamoTuttiKoulibaly e la voglia di gridarlo forte e dall'altro l'esigenza di canalizzare la rabbia per chiudere bene l'anno e tornare a macinare punti per tenere a distanza l'Inter e le inseguitrici anche in vista dell'Europa League che da febbraio diventerà il vero obiettivo. Al di là del ko con l'Inter, non è stata esaltante l'ultime gara interna, vinta soffrendo con la Spal grazie al miracolo finale di Meret, e quindi chance importante anche per tornare a convincere in un San Paolo strapieno.

Occasione da non fallire anche perché di fronte ci sarà il Bologna di Inzaghi, terzultimo con appena due vittorie (in casa contro Roma e Udinese, l'ultima il 30 settembre). I 13 punti raccolti in 18 giornate rappresentano il record negativo della storia rossoblu nell’era dei tre punti a vittoria e fuori casa la situazione peggiora: appena quattro punti, frutto di quattro pareggi, con uno score di soli 6 gol fatti, il peggiore del campionato. In attacco con Milik torna titolare Dries Mertens che ha numeri straordinari con i rossoblù: va in gol da quattro gare consecutive contro il Bologna che è la sua vittima preferite con nove reti segnate. A centrocampo possibile chance per Diawara (favorito rispetto ad un accentramento di Fabian) in coppia con Allan con a destra Ounas (favorito su Callejon che sarebbe alla terza gara ravvicinata) ed a sinistra Verdi (per lo stesso motivo favorito su Fabian e Zielinski) mentre in difesa Maksimovic-Albiol al centro, a destra ballottaggio Malcuit-Hysaj ed a sinistra Ghoulam.