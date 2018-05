Napoli, San Paolo sold-out: applausi agli azzurri e protesta contro la Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Napoli la classifica sembra passata in secondo piano. Il turno che è andato agli archivi ha quasi sicuramente deciso il campionato: azzurri sconfitti a Firenze con la peggiore prova dell'era Sarri, dopo la vittoria della Juventus in anticipo sull'Inter tra le polemiche per pesanti errori arbitrali, un po' come accaduto nel turno del sorpasso con la vittoria bianconera sulla Lazio ed il successivo ko del Napoli con la Roma. Con gli azzurri tornati a -4 e tenuti in piedi solo dalla matematica, una settimana dopo la vittoria dello Stadium, per Napoli-Torino in pochi avrebbero immaginato uno stadio praticamente sold-out, come poche volte accaduto quest'anno. Poco importa dunque del possibile -7, considerando che nessuno crede in città in un passo falso della Juventus in anticipo col Bologna.

Per la sfida del San Paolo si va verso 50mila spettatori. Troppo forte il desiderio dei tifosi di tributare il giusto applauso alla squadra per le emozioni di una stagione straordinaria, che il Napoli vuole chiudere toccando la quota solitamente Scudetto dei 90 punti. Il tam tam sui social però ci preannuncia che saranno anche 90 minuti di cori e striscioni contro la Juventus ed il mondo arbitrale. Già diffusissimo il coro che ha accompagnato gli azzurri in trasferta modificato per fare riferimento agli errori di Orsato e non è da escludere anche una 'pañolada', gesto di protesta diffuso negli stadi spagnoli sventolando dei fazzoletti bianchi. Da capire invece la posizione delle curve, ma principalmente ci saranno gli applausi per i protagonisti. A partire da Maurizio Sarri che in questi giorni deciderà il suo futuro.