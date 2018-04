Napoli, Sarri: "A noi non ci interessa quello che fa la Juventus"

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto al termine del match contro il Milan (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Se vince la Juventus si chiude il discorso scudetto?

"A noi non ci interessa quello che fa la Juventus, stiamo facendo il nostro percorso. Se questa partita fosse stata giocata all'andata, ci avrebbero esaltati. In questo momento della stagione si guardano solo i risultati. Dobbiamo pensare solo all'Udinese. L'unico rammarico resta la partita di Sassuolo: se avessimo avuto la stessa attenzione, avremmo preso punti in più. Oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare".