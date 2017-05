Napoli, Sarri a sorpresa: chiede l'aumento alla vigilia del match decisivo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Impossibile immaginare una vigilia di questo tipo. Il Napoli si gioca la volata al secondo posto sul campo del Torino, sconfitto in casa quest'anno una sola volta nel derby d'andata con la Juventus, e non ha altro risultato che la vittoria per poi sperare in uno stop della Roma contro la Juventus. E' l'ultimo treno per gli azzurri, considerando le restanti sfide dei giallorossi contro Chievo e Genoa, non proprio avversari insormontabili ed ormai senza molto da dire al campionato. Per la gara cruciale del finale di stagione un insolito Maurizio Sarri è entrato però a sorpresa in argomenti extra-campo, che solitamente respinge in tutti i modi, spostando decisamente l'attenzione su un nuovo botta e risposta con De Laurentiis per quella che sembra a tutti gli effetti una richiesta di adeguamento del contratto già rivisto l'estate scorsa.

"Sarri alla Ferguson? In che senso, per il mercato o la durata? Il Napoli per me è una soddisfazione enorme, tutti parlavano bene di me ma solo De Laurentiis ha avuto le palle di prendermi, gli devo molto, poi se devo pensare ai prossimi anni mi viene difficile - le parole di Maurizio Sarri, prima dell'ammissione, sincera ma sorprendente -. Nel calcio non mi sono arricchito, nel prossimo contratto mi vorrei arricchire, lo devo alla mia famiglia. Da allenatore fino a 4-5 anni fa ero in C, sono stato in due fallimenti non prendendo neanche lo stipendio. Ma non mi lamento, sarebbe un insulto contro chi prende il treno alle 6". Parole giunte immediatamente a De Laurentiis in un evento a Bagnoli: "Per me non c'è nessun equivoco, Sarri ha un bellissimo contratto che l'anno scorso abbiamo rinegoziato su sua richiesta. Quando avrà finito il suo rapporto col club può continuare con noi, e se avrà vinto Champions o Scudetti, potremo rinegoziare quanto definito l'altro anno. Potevo mantenere in piedi il vecchio contratto per 4 anni ed invece l'ho accontentato". Un botta e risposta inatteso, che ha caratterizzato la vigilia e non è escluso che possa proseguire con ulteriori reazioni.