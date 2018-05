Napoli, Sarri-ADL: contatto dopo la Samp, futuro tutto da scrivere

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chi da mesi aveva messo già la parola fine all'esperienza di Sarri sulla panchina del Napoli è stato smentito. Il futuro appare tutto da scrivere, proprio come da lui stesso dichiarato nelle ultime conferenze stampa. Difficile sbilanciarsi, in un senso o nell'altro, con una partita che è tutta da giocare, nonostante gli interessamenti dall'estero che non mancano e che volendo Sarri può portare a trasformarsi in offerte concrete (anche sulla clausola da 8mln che difficilmente però qualcuno pagherà interamente). Probabilmente il contatto col presidente ci sarà tra mercoledì e giovedì, forse più la prima ipotesi perché nella seconda potrebbe esserci la consueta cena di fine stagione. Un modo per capire l'indirizzo del tecnico con - in caso di esito positivo - eventualmente un altro incontro da fissare per discutere del rinnovo con più del doppio d'ingaggio (intorno ai 4mln).

"Abbiamo un appuntamento la settimana prossima" ha svelato ieri ADL nella conferenza di presentazione del ritiro estivo, che si svolgerà tutta a Dimaro in Trentino per 20 giorni (proprio come predilige il tecnico partenopeo, accontentato su dei lavori al campo per evitare spostamenti nella vicina Trento per ogni amichevoli). "Ora deve preparare la partita fuori casa, ci sono gli spostamenti e meno tempo. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana, ma non preoccupatevi, sono sereno - ha detto ADL, spiegando poi il personaggio Sarri - lui è votato al lavoro, non è interessato a nient'altro. E' difficile pure per i familiari parlargli... io cerco di essere meno invadente possibile. Poi arriva un momento in cui però bisogna parlare, come a gennaio".

Difficile immaginare De Laurentiis in attesa di un incontro a fine mese o "a 11 giorni dalla scadenza della clausola" come dichiarato da Sarri "per riflettere senza le partite" e "dare modo anche al presidente ed al direttore di avere le idee chiare sugli arrivi ed eventuali partenze con clausole". La società ha bisogno di gettare le basi per il mercato estivo - che quest'anno si accorcia notevolmente - e non può farlo senza sapere se potrà contare su Sarri o meno. Altrettanto vero che all'allenatore dovrà essere presentato un piano chiaro, a partire dai fedelissimi che rischiano di andare via - per lui "non dovranno essere più di 5-6 altrimenti il ciclo è considerato finito" - e come reinvestire il ricavato.