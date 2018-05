Napoli, Sarri-ADL, cresce l'attesa. Intanto spunta l'ipotesi Zenit

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Napoli tiene banco il futuro di Maurizio Sarri. Cresce l'attsa per l'incontro della prossima settimana con De Laurentiis. Il tecnico - scrive Il Mattino - ha dubbi sulla sua permanenza: nell'incontro si parlerà della squadra della prossima stagione e del ritocco del contratto. Resta la clausola rescissoria valida fino al 31 maggio: Una squadra che potrebbe muoversi nei prossimi giorni è lo Zenit San Pietroburgo: Mancini andrà via per diventare il prossimo ct dell'Italia. E il club russo non avrebbe problemi a pagare la clausola, anche se poi andrebbe verificata la volontà di Sarri di trasferirsi in Russia.