Napoli-Sarri al capolinea. Col tecnico via anche tre fedelissimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano La Stampa fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri e spiega come la sua esperienza al Napoli sia oramai al capolinea. Nel suo futuro, si legge, Chelsea o Milan, ma insieme a lui anche alcuni 'fedelissimi' potrebbero lasciare il San Paolo. In particolare, pronti a seguirlo, ci sarebbero Koulibaly, Hysaj e Jorginho. E intanto Aurelio De Laurentiis pensa ad Antonio Conte per il futuro.