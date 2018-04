Napoli, Sarri alla squadra: "Non era impossibile prima, non è facile ora"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Massima concentrazione. E' ciò che chiede Maurizio Sarri alla sua squadra dopo la vittoria di Torino contro la Juventus. A quattro giornate dalla fine e con ancora un punto da recuperare l'allenatore del Napoli, riporta Il Mattino, s'è soffermato sugli errori commessi all'Allianz Stadium e alla ripresa degli allenamenti ha fatto un appello alla squadra: "Non era impossibile prima, ma questo non significa che adesso è tutto divenuto possibile e facile. Non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo, dobbiamo restare concentrati perché è ancora durissima".

Nel prossimo turno la squadra partenopea affronterà la Fiorentina al Franchi di Firenze.