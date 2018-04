Napoli, Sarri: "Attaccanti poco brillanti, altrimenti avremmo vinto 3-0"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la sfida contro il Milan pareggiata 0-0, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha parlato in sala stampa del momento dei suoi tre attaccanti: "Se prendere qualche gol in meno comporta avere più punti va benissimo, anche se ora abbiamo più difficoltà a segnare. Oggi abbiamo concesso poco, Donnarumma ha fatto un miracolo. I nostri tre giocatori offensivi sono meno velenosi. Se fossero stati brillanti i 3 davanti la partita sarebbe finita 0-3. Dal punto di vista fisico la squadra sta bene, ma è un po' stanca a livello mentale, secondo me. Se ci fossimo fatti condizionare dalla Juventus saremmo già retrocessi, perché vincono sempre".