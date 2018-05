Napoli, Sarri: "C'è da migliorare, noi e la Lega. Perso tutto a Firenze"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha parlato a Premium Sport dopo l'inutile successo dei partenopei sul campo della Samp che non ha evitato la vittoria dello Scudetto da parte della Juventus: "Che la Juve sia la più potente non c'è dubbio, non so se poi se lo meritassero. Ho visto poche partite loro per avere un'idea così precisa. Per lo Scudetto bisognava andare a letto prima il sabato sera a Firenze. La squadra ha subito un contraccolpo per l'arco temporale e i modi in cui è venuto fuori il risultato. L'unico rammarico è aver perso un campionato in albergo e non sul campo. Su questo punto di vista possiamo migliorare. La squadra è sensibile e sotto certi punti di vista vulnerabile. Noi abbiamo da lavorare e anche la Lega. Nelle ultime quattordici partite abbiamo giocato dopo la Juventus e vincendo loro quasi tutte le partite è chiaro che abbiamo avuto un danno notevole. In questo momento penso alla partita col Crotone, stop. Sono qui dopo Samp-Napoli e nessuno mi ha chiesto niente della partita. Questo sport è diventato un business per tutti perché prima è stato uno sport. Sono contento della partita di stasera perché una squadra che non ha più niente da chiedere e fa un prestazione così significa che ha elevati valori morali. Mi ha fatto piacere. Io amo profondamente la tifoseria e la città e questo mio sentimento non cambierà mai comunque vada a finire la storia. Incontro con ADL giovedì? C'è una cena sociale e ci incontriamo per forza".