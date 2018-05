Napoli, Sarri chiederà di ridiscutere i termini della clausola

© foto di Federico De Luca

Domani Maurizio Sarri incontrerà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per capire se ci sono ancora i margini per andare avanti insieme. Il discorso verterà tutto sull'aspetto tecnico, con l'allenatore pronto a fare alcune richieste e il proprietario del club azzurro che ha già messo le mani avanti facendo sapere che non è pronto a investire su top player. Per questo la sensazione è che si andrà verso la conclusione del rapporto, che dovrà comunque arrivare prima del 31 maggio. Sarri chiederà di poter ridiscutere i termini dell'addio e dunque di eliminare quella clausola da 8 milioni di euro che ne sta bloccando l'addio e in qualche modo anche il futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.