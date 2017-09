Napoli, Sarri con almeno tre cambi ma senza toccare il tridente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per il Napoli è già tempo di archiviare la vittoria con la Lazio ed i tanti complimenti di questi giorni. Gli azzurri sono di scena a Ferrara contro la Spal con l'obiettivo naturalmente di restare a punteggio pieno, raccogliere la sesta vittoria consecutiva in campionato e l'undicesima di fila considerando anche la scorsa stagione, provando a mettere già ulteriore pressione sulla Juventus che giocherà a seguire il derby. Enorme il divario tecnico con la Spal, ma proprio quest'aspetto può rappresentare anche l'insidia del match ricordando i punti lasciati dagli azzurri nella scorsa stagione alle squadre di bassa classifica.

Oltre all'aspetto psicologico, tenendo alta la tensione, Sarri dovrà gestire anche la squadra dal punto di vista fisico nel bel mezzo del tour de force. Dopo lo sforzo dell'Olimpico, il tecnico azzurro inevitabilmente penserà anche all'impegno di martedì in Champions e per la Spal sono pronti almeno tre cambi. Il primo è il ritorno di Hysaj, che ha beneficiato di un turno di riposo lasciando il posto a Maggio, e gli altri due a centrocampo con Zielinski e Diawara nettamente favoriti su Allan e Jorginho per formare il terzetto con Hamsik. Il quarto cambio, invece, sarebbe un esordio: Nikola Maksimovic scalpita per la sua prima presenza sostituendo Koulibaly, che gioca ininterrottamente dall'inizio della stagione e con la propria nazionale.

Non dovrebbe essere toccato invece l'attacco. Difficile per Sarri fare a meno anche di un solo componente di un tridente che guida una squadra da oltre tre reti a partita, con una media di un gol ogni 23 minuti. Il ballottaggio tra Mertens e Milik resta in piedi, considerando l'impegno di Champions a cui stavolta il belga prenderà parte, ma il cambio nel finale all'Olimpico per preservarlo lascia intendere che Dries guiderà l'attacco con Insigne e Callejon. Sarri non si fida e per i tre davanti la rotazione sarà solo a gara in corso ed eventualmente a risultato acquisito.