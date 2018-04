Napoli, Sarri: "Daremo battaglia alla Juventus fino all'ultimo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il match pareggiato dal Napoli in casa del Milan: "Non avevamo l'obbligo di vincere lo scudetto, anzi. Abbiamo fatto un gran campionato, mettendo dietro di tanti punti squadre del nostro livello. Parole di resa? Non dovete interpretarle male, continueremo a dare battaglia alla Juventus fino all'ultimo".