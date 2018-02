Napoli, Sarri e il rinnovo: decisiva la posizione di Giuntoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non c'è Maurizio Sarri senza Cristiano Giuntoli. E' questo il messaggio che il tecnico del Napoli ha lanciato al presidente Aurelio De Laurentiis per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo di contratto. Come riporta Il Mattino quest'oggi il tecnico dei partenopei ha espresso la volontà di andare avanti nel lavoro in azzurro con l'attuale direttore sportivo, in scadenza nel 2019 e con il quale in questi anni è nato un connubio estremamente positivo. Un fattore, dunque, da ritenere determinante per la prosecuzione dell'avventura napoletana di Sarri, con il quale è previsto un contatto decisivo per il futuro già a marzo, in occasione della prossima sosta del campionato.