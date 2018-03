Napoli, Sarri e la clausola con De Laurentiis che agita club e tifosi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La clausola da 8 milioni di euro presente sul contratto di Maurizio Sarri, da poter esercitare entro e non oltre il 31 maggio, agita il Napoli e il presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro infatti, sta pianificando il mercato considerando il tecnico un punto fermo per il futuro, ma lui non ha fretta e vuole valutare bene il da farsi. Su di lui si sono posati gli occhi interessati di Chelsea, Tottenham, PSG, Monaco e Zenit San Pietroburgo. Possibilità milionarie che DeLa dovrà quanto meno avvicinare con la proposta di rinnovo. L'idea è quella di eliminare clausole pericolose e di alzare lo stipendio in modo importante. A quel punto la palla passerà di nuovo a Sarri, che dovrà decidere se andare avanti o meno, anche se al momento il pensiero resta tutto concentrato con una lotta scudetto che, vincendo, potrebbe renderlo immortale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.