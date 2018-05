Napoli, Sarri e un divorzio scontato: adesso lo Zenit fa sul serio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dà per scontato l'addio di Maurizio Sarri al Napoli nonostante il cuore spinga il tecnico a pensare anche alla permanenza. Il rapporto con De Laurentiis rischierebbe di minare il rendimento della squadra e per questo l'allenatore si è già convinto di cambiare aria. Col Chelsea i contatti sono stati avviati da tempo, con il figlio di Sarri che ha parlato con i Blues del possibile trasferimento in Inghilterra. C'è anche il Monaco, e soprattutto lo Zenit San Pietroburgo. Il club russo saluterà Mancini destinato alla panchina della Nazionale, e pare essere intenzionato a puntare forte sull'attuale guida tecnica partenopea pronto a rispondere a una chiamata milionaria.