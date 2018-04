Napoli, Sarri e un rinnovo che ha bisogno di top player

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' una vera partita a scacchi quella fra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri per il rinnovo. Da ambo le parti arrivano segnali di una comune volontà di continuare insieme il lavoro fatto negli ultimi tre anni in azzurro, ma il rinnovo del tecnico toscano ancora non arriva. Il perché lo spiega Il Mattino quest'oggi parlando di richieste di carattere tecnico che Sarri ha fatto al patron partenopeo. Nelle specifico l'allenatore, in caso di addio di uno dei suoi big, vorrebbe garanzie circa l'arrivo di un sostituto già pronto, un altro big in poche parole, e non un giovane da svezzare. Per questo motivo la risposta è stata rinviata ancora. Questa volta a dopo lo scontro diretto per lo scudetto contro la Juventus.