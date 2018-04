Napoli, Sarri ed il record di punti: l'obiettivo virtuale anti-stress

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non chiedete gli obiettivi stagionali a Maurizio Sarri. Il tecnico del Napoli lo considera solo un modo per mettere pressione ulteriore ad una squadra relativamente giovane, ma soprattutto assolutamente inesperta a competere a questi livelli, come testimoniano i tanti errori sotto porta e la forte tensione nei match in cui è stato chiamato a rispondere alle vittorie della Juventus. Dello Scudetto non ne ha parlato neanche quando il suo Napoli comandava la classifica, molti lo consideravano addirittura favorito al titolo, figuriamoci ora a -4 e con lo scontro diretto da giocare nel fortino bianconero.

"Noi vogliamo arrivare ad 87 punti, che è il record di punti del Napoli di tutti i tempi. Oggi ci dà fastidio non averne fatti tre per avvicinarci a questo traguardo a cui teniamo tanto. Se poi lo facciamo presto è ancora meglio". Questa l'ultima dichiarazioni di Maurizio Sarri, dopo il pareggio col Sassuolo, che ha fatto discutere ed è sicuramente insolita considerando il percorso straordinario della sua squadra. Un modo probabilmente per rasserenare la propria squadra in un momento difficile, ma anche per tutelare il proprio lavoro con un indicatore chiaro della grande stagione, che possa in qualche modo restare - nonostante l'eventuale secondo posto in classifica - con una soglia di punti che negli altri anni porterebbe ad una fuga Scudetto. Da non sottovalutare anche il finale di stagione: con un altro passo falso il distacco potrebbe aumentare ulteriormente portando la squadra a mollare. Firmare la quota punti migliore della storia del Napoli potrebbe essere un traguardo virtuale per non staccare la spina - anche dopo lo scontro diretto - e chiudere al meglio il campionato.