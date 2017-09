Napoli, Sarri ed il turnover: possibile un esordio in difesa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' già giornata di vigilia per il Napoli, impegnato domani pomeriggio sul campo della Spal. Gli azzurri andranno a caccia della sesta vittoria di fila per restare a punteggio pieno, ma per farlo Maurizio Sarri pensa di cambiare qualcosa per gestire le forze, dopo la gara con la Lazio ed in prospettiva dei due successivi impegni tra Champions e campionato che chiuderanno questo tour de force. Se in attacco è dura sciogliere il tridente che viaggia su numeri incredibili, i cambi dovrebbero riguardare tutti gli altri settori.

A centrocampo dovrebbe toccare di nuovo a Piotr Zielinski, subentrato nel finale sia con Benevento che con la Lazio. L'impiego del '94 polacco dovrebbe però spingere Sarri ad un altro cambio in mediana: Diawara al posto di Jorginho. Con l'impiego del polacco, del resto, Sarri opta quasi sempre sull'ex Bologna per non perdere equilibrio con una mediana troppo leggera. In difesa invece rientrerà Hysaj, sostituito da Maggio con buoni risultati all'Olimpico, ma potrebbe esserci un altro cambio e non è escluso possa trattarsi di un esordio stagionale. Sia Koulibaly che Ghoulam non si sono finora mai fermati: entrambi non sembrano soffrire gli impegni ravvicinati ma prima o poi - anche considerando le nazionali dopo il tour de force - Sarri potrebbe risparmiarne almeno uno. In caso di avvicendamento al centro della difesa è pronto Maksimovic per l'esordio stagionale, considerando che Chiriches non è al meglio, mentre a sinistra nell'eventualità toccherebbe a Mario Rui. In quest'ultimo caso sarebbe l'esordio assoluto in azzurro.