Napoli, Sarri fa aspettare De Laurentiis: rinviato l'incontro per il rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' stato rimandato l'incontro tra Maurizio Sarri e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo di contratto dell'allenatore. Il numero uno dei campani, domani partirà per Los Angeles e tornerà solo a ridosso della sfida contro la Juventus mentre il tecnico ha già fatto sapere di volersi concentrare sul campionato e che, in ogni caso, la propria richiesta è già stata presentata al club. Sarri vuole 4 milioni a stagione contro i 1,5 attuali, De Laurentiis ne propone 3 e vuole togliere la clausola da 8 milioni di euro che potrebbe liberare l'allenatore entro la fine di maggio. Tutto rimandato, mentre Chelsea e Tottenham hanno già fatto capire di essere eventualmente interessati nel caso in cui si dovesse arrivare a un divorzio anticipato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.