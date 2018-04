Napoli, Sarri: "I cinque minuti finali hanno dato logicità al risultato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto al termine del match vinto contro il ChievoVerona (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Due:

Partita pazza: come la analizza?

"Meritavamo di vincerla. I cinque minuti finali hanno dato logicità al risultato. Ci siamo trovati sotto per un errore, abbiamo preso i nostri due pali quotidiani".

Meglio nella ripresa?

"Mi è piaciuta anche nel primo tempo, li abbiamo costretti a rimanere bassi. Quel tipo di atteggiamento li avrebbe portati a spendere tanto".

È mancato molto Milik?

"Abbiamo diciassette punti sulla terza, normale che quando Milik sta bene è la dimostrazione di quanto siamo stato sfortunati per la sua assenza. Lui è un giocatore importante, forte. Si sta riprendendo. Ancora abbiamo qualche piccolo dubbio sulla tenuta".

Da quando è tornato Milik ha modificato meglio il suo Napoli?

"Più che duttilità è la disperazione. Ci siamo trovati sotto in entrambe, per fortuna in questo momento abbiamo Milik come alternativa. È una risorsa anche in questo senso".

È arrivata davvero questa offerta del Monaco?

"Io non l’ho vista, speriamo che non sia arrivata a mia moglie sennò lei l’accetta. Al momento non è ancora arrivata, altrimenti lo avrebbe saputo anche De Laurentiis".

Ci potrebbe essere un cambio di progetto nella prossima stagione?

"Il Napoli avrà fatto il maggior numero di punti nella storia. Penso ci sia poco da essere delusi. Ho avuto la fortuna di allenare giocatori straordinari, abbiamo un pubblico straordinario che oggi ci ha aiutato a vincere. Se ci sarà un cambio di progetto vorrà dire che c’è stata la fine di un ciclo".