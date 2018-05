Napoli, Sarri: "Il rammarico è di aver perso uno Scudetto in albergo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: “Il rammarico è di aver perso uno Scudetto in albergo più che in campo. Oggi comunque abbiamo fatto una buona gara in una giornata in cui potevano venire meno le motivazioni. Posso solo essere orgoglioso. Giampaolo al mio posto? Credo sia pronto per qualunque piazza, è un allenatore bravo, intelligente, di grandi valori morali. Quando gli allenatori sono così sono pronti per qualunque piazza. I cori? Sono un'abitudine quando ci siamo noi in campo, li farei venire a Napoli per far vedere loro cosa si sono persi. Certi cori si possono fare solo per ignoranza, è una città stupenda abitata da un popolo stupendo e chi la vive se ne accorge subito. Penso sia giusto aver fermato la partita, penso sia giusto in futuro fermarne qualcuna definitivamente per far capire che non è il caso. La lotta Scudetto? Bisogna far giocare le squadre insieme, non è possibile che 16 volte abbiamo giocato prima noi. Aver giocato dopo la Juve credo ci abbia penalizzati soprattutto dopo la loro vittoria a Milano. Riprovarci l'anno prossimo? Bisogna fare delle valutazioni, ci sono dei ragazzi che sono ambiti da grandissimi club e trattenerli diventa difficile. Se sono disposto a cambiare il Napoli e ad adattarmi a un nuovo Napoli? Questo non lo so, si sta parlando di pura teoria, ci dovrebbero essere delle condizioni da rispettare da entrambe le parti in maniera seria. Una valida ragione per lasciare Napoli? Non saprei, sicuramente l'aver raggiunto una quantità di amore tale con la città che può solo peggiorare”.