Napoli, Sarri: "Il Sassuolo sempre così contro di noi. Obiettivo 87 punti"

Dopo il pareggio con il Sassuolo, ai microfoni di Rai Sport, è intervenuto l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri:

Pareggio che vale una sconfitta?

"No, è chiaro che noi andiamo in campo per vincere, non usciamo contenti ma a livello tecnico abbiamo sbagliato qualcosa di più di quello che facciamo solitamente. Vedo che anche oggi a rientrare nel nostro spartito qualcuno ha fatto fatica".

Albiol ha detto lo Scudetto è un'ossessione?

"Se Albiol ha questa ossessione sono contento, io ho l'ossessione di fare 87 punti: il record della storia del Napoli".

Bisognerà rialzarsi?

"Non dobbiamo rialzarci, siamo sempre stati in piedi".

Col Sassuolo va sempre male?

"Hanno motivazioni particolari, contro di noi fanno sempre gare di ottimo livello. Contro la Juve? Questo non lo so..."

Fine di un sogno?

"A 87 punti ci possiamo arrivare lo stesso, la mia ossessione la posso raggiungere".